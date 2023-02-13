Понедельник, 13 Февраля 2023 18:52

АрмИнфо. Правительство Армении в лице министерства юстиции уточняет правила использования (установления, размещения) Флага Республики Армения. Доработанные проекты Законов <О внесении изменений в <Закон о Флаге Республики Армения> и <О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях> с 10 по 25 февраля будут представлены на обсуждение на едином портале правовых актов

Так, проектом предлагается уточнить требования к флагу РА, в частности, что полотнище поднятого Флага Республики Армения должно быть неповрежденным, чистым и невыцветшим, при этом нижняя часть полотнища флага должна находиться на высоте не менее 2,5 метров от земли. Отношение длины флага к длине древка не может быть менее 1: 1,7. При вертикальном вывешивании Флага Республики Армения необходимо повернуть его на 90 градусов против часовой стрелки таким образом, чтобы последовательность красного, синего, оранжевого цветов слева направо не была нарушена при нахождении лицом к Флагу. Флаг Республики Армения, поднятый постоянно в установленном настоящим Законом порядке, должен освещаться в ночное время.

Кроме того, уточняется круг лиц, подлежащих ответственности за нарушение требований к флагу РА, определенных Гражданским кодексом, а также разграничивается размер ответственности за административные правонарушения, совершенные физическими, юридическими и должностными лицами.

Также вносятся изменения в положения о субъектах, привлекаемых к административной ответственности за указанное правонарушение. Полномочия по применению ответственности за административное правонарушение возложены на Полицию РА вместо Административного суда РА.

Нарушение требований Закона влечет ответственность в порядке, установленном законом - наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - от семидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда

При этом, как указанные требования к флагу Республики Армения, так и административная ответственность за несоблюдение этих требований распространяются только на флаги, поднятые на зданиях (например, на резиденции президента Республики, правительстве, судах, и т.д.).

Что касается флагов, установленных в кабинетах должностных лиц или в других местах РА, или флагов, закрепленных на транспортных средствах, предусмотренных законом, то то, как отмечается, <оказывается, что требования к флагу в этом случае не носят обязательного характера и не могут быть основанием административной ответственности>.

Кроме того, в соответствии с КоАП, расследование указанных административных правонарушений отводится административному суду по требованию государственных органов или органов местного самоуправления (должностных лиц), имеющих полномочия на составление протокола об административном правонарушении. А право составления указанного протокола закреплено за компетентным органом полиции. <Учитывая загруженность административного суда и с целью обеспечения осуществления административного производства в разумный срок, возникла необходимость возложить полномочия по применению ответственности за указанное административное правонарушение на Полицию РА>, - отметили авторы проекта.