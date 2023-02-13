Понедельник, 13 Февраля 2023 17:33

АрмИнфо. Главный бухгалтер ЗАО <ДЖРАР> Министерства территориального управления и инфраструктуры РРА обвиняется в хищении около 255 млн драмов, сообщает генеральная прокуратура Армении.

Согласно информации надзорного органа, А.С., в 2017-2022гг.. будучи бухгалтером компании, занимающейся снабжением оросительной водой, присвоил вверенные ему более 254 млн драмов.

В частности, в резул ьтате изучения банковских счетов было установлено, что главный бухгалтер ЗАО <ДЖРАР> А.С. при осуществлении своих должностных полномочий имел возможность единолично распоряжаться банковскими счетами компании. В качестве погашения налоговых обязательств перед госбюджетом, с 2017 по 2022 год он осуществил перечисления со счета, принадлежащего Компании, на свои личные счета, похитив 254 млн 66 тыс. 540 драмов.

26 января 2022 г. надзирающим прокурором было принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении А.С.по п.3 ч.3 статьи 256 УК РА (кража вверенного имущества). В качестве пресечения избрана подписка о невыезде и прекращение полномочий