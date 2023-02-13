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АрмИнфо. Главный бухгалтер ЗАО <ДЖРАР> Министерства территориального управления и инфраструктуры РРА обвиняется в хищении около 255 млн драмов, сообщает генеральная прокуратура Армении.
Согласно информации надзорного органа, А.С., в 2017-2022гг.. будучи бухгалтером компании, занимающейся снабжением оросительной водой, присвоил вверенные ему более 254 млн драмов.
В частности, в резул ьтате изучения банковских счетов было установлено, что главный бухгалтер ЗАО <ДЖРАР> А.С. при осуществлении своих должностных полномочий имел возможность единолично распоряжаться банковскими счетами компании. В качестве погашения налоговых обязательств перед госбюджетом, с 2017 по 2022 год он осуществил перечисления со счета, принадлежащего Компании, на свои личные счета, похитив 254 млн 66 тыс. 540 драмов.
26 января 2022 г. надзирающим прокурором было принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении А.С.по п.3 ч.3 статьи 256 УК РА (кража вверенного имущества). В качестве пресечения избрана подписка о невыезде и прекращение полномочий
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|Главы ведущих СМИ Армении выступили против грубого нарушения властями принципов демократии и свободы слова
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|Пашинян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сердар Кылыч: Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран
|Чавушоглу: на Южном Кавказе продолжается процесс нормализации
|Мирзоян: Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать мост Ани в преддверии полного открытия границы
|Чавушоглу: Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции
|Мирзоян прибыл в Турцию
|Туркменистан и Иран намерены укреплять культурно-гуманитарное взаимодействие
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Гегаркунике от вражеской пули ранение получил армянский военнослужащий
|Самвел Бабаян: В Арцахе наблюдается конституционный кризис
|Секретарь СБ Армении: решение о приглашении наблюдателей из ЕС было принято армянской стороной
|Глава МИД Армении отбудет в Турцию
|Бизнес-кредиты в валюте от 6% годовых
|СБ Армении: текст ответных предложений Еревана на предложения Баку будет готов в максимально сжатые сроки
|АРФД выражает обеспокоенность в связи с застройкой Еревана высотками без соблюдения норм сейсмобезопасности
|В Арцахе возбуждены административные производства в отношении 13 субъектов за применение завышенных цен
|Главы оборонных ведомств НАТО обсудят ситуацию на Южном Кавказе
|Сердар Кылыч: От Армении до Греции, все находятся здесь, чтобы спасти жизни
|Председатель СФ России обсудила с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ситуацию в Бердзорском коридоре
|Инфоштаб Арцаха назвал дезинформацией сообщения о возобновлении газоснабжения республики
|КПП <Верхний Ларс> вновь закрылся для проезда фур
|Представители ANCA встретились с официальными лицами Беверли-Хиллз по поводу инцидента на почве ненависти к армянам на акции Молодежной Федерации
|Депутат парламента РА и омбудсмен Арцаха обсудили последствия азербайджанской блокады НКР
|Депутат: процесс конституционных реформ в Арцахе запущен в условиях нездоровых внутриполитических отношений
|МИД Нидерландов: блокада Азербайджана приводит к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе
|Анатолий Сидоров: В Кавказском регионе Коллективной безопасности продолжает нарастать конфликтный потенциал
|Анатолий Сидоров: Нет необходимости в участии стран ОДКБ в СВО
|Анатолий Сидоров: Киргизия выразила готовность принять миротворческие учения ОДКБ, которые планировались на территории Армении
|При посредничестве МККК из Армении в Арцах удалось перевезти 20 человек, в обратном направлении - 23 человека
|В Арцахе сохранятся действующие до блокады тарифы на услуги такси
|За получением гражданства Армении только в 2022 году обратилось свыше 25 тыс. человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Нормализацию армяно-азербайджанских отношений обсудили в МИД Армении с участием представителя ОБСЕ
|ВСС выдвинет на должность главы Антикоррупционного суда кандидатуру Хачика Газаряна
|Минюст уточняет правила использования Флага Республики Армения
|Главбух ЗАО при министерстве террразвития и инфраструктур присвоил около 255 млн драмов
|В Арцахе начинаются обсуждения по поправкам в Конституции республики
|Спикер ГД: урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно основываться на соглашении, подписанном руководителями Азербайджана, Армении и России
|Саркис Ханданян: Армения работает над очередными предложениями Азербайджана по мирному договору
|Вице-премьер Армении и посол России обсудили повестку двусторонних отношений
|Сейран Оганян намерен доказывать свою невиновность в суде
|Армянские специалисты оказывают помощь пострадавшим от землетрясения районам Сирии
|Отсидеться не выйдет. Лукашенко призывает к сплочению в ОДКБ
|Парламентарий: Наблюдательская миссия ЕС - это гражданская миссия, которая не направлена против кого-либо
|Советник мэра Еревана поднимает проблемы сохранения памятников в столице Армении
|Представители Арцаха обсудили с депутатом Европарламента гуманитарную ситуацию в НКР
|Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с заместителем премьер-министра ОАЭ
|Энергосистема Арцаха не выдерживает нагрузок
|Французский европарламентарий посетил Сюник и встретился с арцахцами, ожидающие разблокировки Бердзорского коридора
|В Арцахе призывают ввести санкции против Азербайджана и всех соучастников преступления
|Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса - депутат НС РА
|КПП <Верхний Ларс> открыт для всех видов транспортных средств
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана встретился с президентом ОАЭ
|Турция выразила благодарность Армении за оказанную помощь
|Госдеп США: Содействие миру на Южном Кавказе остается неизменным приоритетом
|Читать больше
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