Понедельник, 13 Февраля 2023 16:55

АрмИнфо. Армения работает сейчас над новыми предложениями Азербайджана по тексту мирного договора.

Об этом в ходе брифинга в Парламенте РА 13 февраля заявил председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Саркис Ханданян, отметив, что текст мирного договора в несколько этапов был проработан в соответствии с предложениями сторон. <Когда будут готовы наши предложения, мы их направим Азербайджану>, - подчеркнул он.

Коснувшись итогов визита спецпредставителя МИД РФ Игоря Ховаева в Армению, парламентарий заметил, что стороны обсудили блокаду дороги Горис-Степанакерт (Лачинского коридора), обеспечение безопасности на границе и другие вопросы повестки. <Это был очередной визит сопредседателя в Армению, и результаты надо рассматривать в контексте составной части большой картины>, - сказал Ханданян.

Напомним, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Хорватии Горданом Грлич- Радманом 8 февраля сообщил, что в январе был получен ответ Азербайджана по тексту мирного договора.

Глава МИД Армении отметил, что после их изучения Ереван выступит со своими комментариями, исходя из комментариев азербайджанской стороны. Вместе с тем он не стал раскрывать скобки содержания этих предложений азербайджанской стороны, отметив, что они касаются мирного процесса. "По некоторым вопросам стало возможно сближение подходов, но считаю, что с политической точки зрения обнародовать их было бы неправильно, так как всё может измениться в любой момент. У Армении есть принципиальная позиция по ряду вопросов, которая ранее озвучивалась",

- сказал Мирзоян.