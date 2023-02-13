Понедельник, 13 Февраля 2023 16:53

АрмИнфо. Вице-премьер РА Тигран Хачатрян 13 февраля провел встречу с послом послом Российской Федерации Сергеем Копыркиным.

Как передает пресс-служба правительства РА, своем вице-премьер высоко оценил установившееся тесное сотрудничество с Российской

Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере.

В свою очередь, Сергей Копыркин, поздравил вице- премьера с назначением, выразил готовность российской стороны развивать сотрудничество во всех сферах на основе традиций 30-летних

партнерских отношений.

Собеседники коснулись текущей повестки армяно- российских союзнических отношений, подчеркнули важность дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами, а также круг вопросов, связанных с армяно- российскими торгово-экономическими отношениями, в том числе, объема и структуры товарооборота