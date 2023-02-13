Понедельник, 13 Февраля 2023 16:44

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к большему сплочению в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вызовов достаточно. Мы рискнули в свое председательство в программу записать - попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств - членов ОДКБ. Я не зря говорю о Вашем опыте. Память у Вас прекрасная. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать вместе, потому что так всегда проще и легче. "Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче", - уверен Президент.

Глава государства еще раз подчеркнул, что никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам. "Но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию. Давайте подумаем вместе над этим",

- сказал белорусский лидер.