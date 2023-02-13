Понедельник, 13 Февраля 2023 16:42

АрмИнфо.Наблюдательская миссия ЕС - это гражданская миссия, которая не направлена против кого-либо. Об этом в ходе брифинга 13 февраля в Парламенте заявил секретарь правящей партии <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Напомнив, что Армении в рамках переговоров смогла договориться о продлении срока пребывания наблюдательской миссии ЕС в РА сроком на 2 года, он подчеркнул, что это исходит из интересов государства. <Не надо в этом видеть намерение со стороны Армении распространить противостояние России и Запада вокруг процессов, происходящих в нашем регионе. Власти руководствуются государственными интересами>, - сказал он.

Ованнисян подчеркнул, что наблюдательская миссия будет находиться в Армении с целью фиксировать проблемы и ситуацию на армяно-азербайджанской границе. <И прошу в этом смысле не видеть здесь какие-либо геополитический контекст, потому что это совершенно другой процесс. Повторюсь, это гражданская миссия и не направлена против кого-либо>, - констатировал он.

По словам парламентария, Армения ведет активную внешнюю политику, как с партнерами из РФ, так и Запада, Ирана.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP).

Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении будет включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро.

Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо сообщила, что Европейский Союз разместит новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе 20 февраля с.г.

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 февраля с трибуны парламента, аргументируя причины развертывания в Армении новой миссии ЕС отметил, что Баку на многих западных международных площадках, пытаясь обосновать свою агрессию против Армении, заявляет о том, что премьер-министр РА, наращивая группировку российских войск у границ Азербайджана, в тандеме с армянскими ВС готовится осуществить агрессию против Азербайджана, и по этой причине Баку вынужден захватить высоты, чтобы уравновесить ситуацию. "Нам наши западные партнеры говорят, как так можно, вы хотите захватить земли Азербайджана, на что мы выступили с инициативой направить наблюдателей", - отметил премьер. Он добавил, что в отношениях с ОДКБ и ЕС нет никакого геополитического подтекста, есть политическая повестка, и конкретный вопрос, который официальный Ереван пытается решить.