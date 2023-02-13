Понедельник, 13 Февраля 2023 11:59

АрмИнфо.Мэрия Еревана и Министерство образования, науки, культуры и спорта РА составят список памятников культуры, расположенных в столице Армении. Об этом 13 февраля на рабочем совещании в столичном муниципалитете сообщил начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Саркисян.

По его словам, в целях решения поставленной задачи сформирована совместная рабочая группа, первое заседание которой состоялось 9 февраля. Достигнута договоренность провести инвентаризацию всех памятников, расположенных в Ереване, разработать эскизы демонстрационных табличек с текстами на трех языках, после чего объявить тендер на их изготовление, установку и дальнейшее обслуживание. Предусмотрено, что работа над инвентаризацией займет около месяца.

В свою очередь, советник мэра Камо Ареян подчеркнул, что за последние несколько десятилетий большая часть памятников в столице оказалась вне списков, охраняемых государством. Между тем, памятники республиканского или местного значения получает соответствующий статус в том случае, если оказывается в данном списке. Ареян подчеркнул, что целый ряд монументальных строений не получили соответствующего статуса, и не были переданы кому бы то ни было на сохранение. Это на добровольной основе своими силами делает мэрия Еревана. Остальные памятники не переданы ни Республике Армения в качестве собственности, ни представлены в списке памятников местного значения. <Это годами копившаяся проблема, которая требует своего решения>, - отметил советник мэра, призвав провести ревизию всех памятников, расположенных в городе, инвентаризовать их всех, перечень представить в Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, где они должны получить свой статус, чтобы иметь представление об ответственном лице. То, что сегодня представлено в государственном списке, не обновлено, а ответственность за их сохранность несет лишь мэрия Еревана, в том числе, за ремонт, укрепление и поддержание памятников государственного значения.

Ареян добавил, что уже 30 лет в Ереване не проводится технический осмотр памятников, на многих из которых уже наблюдаются трещины и наклоны. В частности, советник указал на необходимость укрепления памятника жертвам геноцида 1915 года, памятника Александру Мясникяну, под угрозой находится обелиск <Возрожденная Армения> (ранее <50 лет Советской Армении>), созданный архитектором Джимом Торосяном. Советник предложил написать письмо с призывом к Министерству образования, науки, культуры и спорта разработать порядок технического осмотра памятников. <В советские времена эта система очень хорошо действовала, все памятники подвергались техосмотру, и в соответствии с актом осуществлялся процесс их укрепления>, - сказал Ареян, добавив, что сегодня никто не может гарантировать состояние памятников Вардану Мамиконяну и Гаю. Последний прецедент был в 2009 году, когда было проведено обследование памятника Давиду Сасунскому, который был заполнен 500 литрами воды, и никто об этом не знал. К частью, продолжил Ареян, с участием тогдашнего мэра Гагика Беларяна проблему удалось решить.