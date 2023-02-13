Понедельник, 13 Февраля 2023 11:20

АрмИнфо.Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Абу-Даби, встретился в воскресенье, 12 февраля, с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном.



Во время встречи отмечались многочисленные возможности развития сотрудничества между двумя странами, учитывая их богатый экономический потенциал, а также преимущества местоположения Туркменистана и его природных ресурсов, благоприятной инвестиционной среды, особенно в области нефти, газа, нефтехимии и обрабатывающей промышленности.



На переговорах была подчеркнута важность участия частного сектора ОАЭ в развитии двусторонних связей, в связи с чем было предложено сформировать комитет для обсуждения инвестиционных возможностей и расширения партнерских отношений для достижения общих целей и интересов, передает эмиратское госинформагентство WAM.

Шейх Мансур бен Заид также обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым пути развития сотрудничества между ОАЭ и Туркменистаном в области возобновляемых источников энергии, финансово-банковской сфере, в секторе транспортных услуг и по другим направлениям.



Председатель Халк Маслахаты выразил признательность руководству ОАЭ за оказанное теплое гостеприимство, отражающее глубину исторических отношений между двумя дружественными странами, подчеркнув стремление Туркменистана к укреплению и развитию этих связей.

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил роль ОАЭ в инвестиционной сфере, развитие инфраструктуры и большой экономический потенциал эмиратов, выразив надежду, что его визит увенчается положительными результатами, которые повысят уровень взаимодействия на основе взаимной выгоды и новаторского опыта.



С туркменской стороны во встрече приняли участие заместитель председател правительства, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и ряд высокопоставленных туркменских чиновников.



С эмиратской стороны на встрече также присутствовали министр промышленности и передовых технологий Султан бин Ахмед Аль Джабер министр юстиции Абдулла Султан бин Авад Аль Нуайми, генеральный директор Фонда развития Абу-Даби Мухаммад Саиф Аль Сувайди и посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хай Аль Хамели.

