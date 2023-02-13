Понедельник, 13 Февраля 2023 11:08

АрмИнфо.Уже два месяца Азербайджан посредством преступных и террористических действий держит в условиях блокады около 120 тысяч жителей Республики Арцах (Нагорно- Карабахской Республики) с целью проведения этнической чистки. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Он отметил, что незаконная блокада противоречит всем нормам международного права и обязательствам, взятым на себя Азербайджаном, в том числе в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. <Эта блокада, основанная на проводимой Азербайджаном государственной политике расовой ненависти к армянам, носит всеобъемлющий характер: она лишает 120 тысяч арцахцев естественного доступа к продуктам питания, энергии, здравоохранению и другим жизненно важным товарам и услугам и, следовательно, является серьезным, преднамеренным и массовым посягательством на жизнь и другие права наших соотечественников. Для решения возникшей в результате блокады проблемы острой нехватки продовольствия 20 января правительство Арцаха было вынуждено ограничить доступ к продуктам питания, введя талоны: по одному килограмму риса, гречки, макарон, сахара и растительного масла на человека в месяц. Объем этих продуктов будет увеличен в ближайшее время>, - отметил Арутюнян. Он добавил, что прервав в суровых зимних условиях подачу электроэнергии и газа, Азербайджан усугубил гуманитарный кризис в Арцахе. Из-за проблем с отоплением и питанием были закрыты все детские сады, начальные и средние школы республики, что лишило 20000 детей и подростков возможности получить образование. Также была приостановлена работа многих предприятий, в результате чего тысячи граждан остались без работы. Остановлено строительство около 3700 квартир, предназначенных для вынужденных переселенцев с оккупированных Азербайджаном территорий, равно как и другие строительные работы. Отменены плановые операции в медучреждениях, что поставило под угрозу здоровье и жизнь около 600 граждан.

<Мы благодарны Международному комитету Красного Креста и российской миротворческой миссии за их усилия по обеспечению переезда в Армению около девяносто тяжелобольных, находящихся в кризисной ситуации, воссоединению десятков разделенных семей и транспортировке в Арцах минимального количества продуктов питания, что позволяет предотвратить голод в республике. Однако ситуация остается невыносимой в условиях острой нехватки продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости, постоянных перебоев с подачей газа и электричества, разлучения тысяч семей, развала экономики и других кризисных обстоятельств.

Мы приветствуем четкие обращения к Азербайджану исполнительной и законодательной властей многих стран, а также международных организаций по немедленному и безоговорочному снятию блокады. Однако эти требования и позиции малоэффективны в условиях фанатичной и полной ненависти неуступчивости Азербайджана. Вот почему международное сообщество должно перейти от слов к делу, как это обычно происходит в других регионах, где появляются первые тревожные признаки геноцида.

Мы обращаемся в первую очередь к России, США и Франции, являющимся сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также ко всем членам международного сообщества совместно или по отдельности принять действенные меры для открытия дороги жизни Арцаха и предотвращения новых преступлений. В этом контексте мы призываем их ввести санкции против государства Азербайджан и всех авторов и соучастников преступления против народа Арцаха. И наряду с другими санкциями запретить им въезд на свои территории и заморозить их движимое и недвижимое имущество в своих странах. Попытка Азербайджана провести этническую чистку против народа Арцаха входит в определение правового понятия преступлений против человечности (erga omnes). Его предотвращение является моральным, правовым и политическим обязательством для всех сторон, подписавших Устав Организации Объединенных Наций. Поэтому долг каждого члена международного сообщества сделать все возможное и для защиты народа Арцаха и его достойной жизни на своей родине>, - подчеркнул глава республики.