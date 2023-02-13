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 Понедельник, 13 Февраля 2023 11:07
Александр Аванесов

Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса - депутат НС РА

Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса - депутат НС РА

АрмИнфо. Помимо политического, экономического и гуманитарного кризиса, Азербайджан пытается довести ситуацию в Арцахе до психологического кризиса. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Согласно его записи, изоляция, оторванность от внешнего мира, значительные ограничения в передвижении, сложности с лекарствами, едой, топливом стали ежедневными спутниками арцахцев.  <В создавшейся ситуации люди достаточно чувствительны во всех вопросах, от внимания к себе до чувства справедливости.  Это легко понять со стороны, но это тоже можно преодолеть, если есть свет в конце туннеля>, - подчеркнул депутат.

Он продолжил, что в результате неудач правительства Армении и недостаточных усилий международного сообщества все ожидание и трудности, с которыми нужно столкнуться и преодолеть, ложатся на плечи народа Арцаха.  <Ценой больших жертв народ Арцаха продолжает стоять твердо, не сдается, тем самым, перепутав карты многих людей. Народ Арцаха продолжает жить в своем исконном очаге, а Арцах продолжает оставаться армянским, и это благодаря тому, что для народа Арцаха земля священна, жить на этой земле не только миссия, но и уважение за всех тех мучеников, которые жили и сражались за эту землю>, - подчеркнул Абрамян. 

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