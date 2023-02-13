Понедельник, 13 Февраля 2023 11:06

АрмИнфо.В Армении есть закрытые автомобильные дороги. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. На автодорогах Арагацотнского региона, Агвани- Татев и Сисиан-"Зангер" местами наблюдается гололедица. В городе Раздан идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

<Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах>, - говорится в сообщении.