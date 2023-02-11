Суббота, 11 Февраля 2023 13:03

АрмИнфо.Правоохранители задержали водителя автомобиля Hummer, устроившего 10 февраля ночью беспредел в центре Еревана, по подозрению в хулиганстве, хранении наркотиков и воспрепятствовании служебной деятельности должностного лица и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Согласно следствию, за рулем внедорожника был житель Араратской области, гражданин Г.С. 1997 года рождения, который без спроса забрал автомобиль у отца, направился в Ереван в состоянии наркотического опьянения, и требовал у полицеских денег на заправку авто.

Получив отказ, Г.С. направился по встречной полосе, не подчиняясь требованиям правоохранителей, намеренно повредив 11 автомобилей на парковке, из коих 3 - патрульной службы.

Правоохранители вынуждены были стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя, однако последнему удалось скрыться. Житель Араратской области был задержан в 01:40 11 февраля, у которого в результате обыска обнаружили 1.9 грамм вещества, похожего на метамфетамин