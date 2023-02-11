Суббота, 11 Февраля 2023 13:00

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

В послании верховному лидеру Исламской революции Ирана глава правительства Армении подчеркнул, что армяно-иранские теплые и дружественные отношения, которые имеют многовековые корни, богатую историю и традиции, много значат для двух стран.

"Прошло более трех десятилетий с момента установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Исламской Республикой Иран, и мы являемся свидетелями устойчивого и стабильного двустороннего сотрудничества.

Уверен, что закаленные в атмосфере взаимного уважения и доверия армяно-иранские дружеские отношения в дальнейшем будет иметь еще большие достижения на благо народов Армении и Ирана", - отметил Пашинян.

В послании президенту Эбрахиму Раиси Никол Пашинян также подчеркнул, что основанные на многовековой истории и взаимном уважении нерушимые армяно-иранские отношения имеют особое значение для Республики Армения.

Он выразил уверенность, что в результате совместных усилий удастся вывести на новый уровень межгосударственное сотрудничество, многосекторальная повестка которого будет еще более расширена на благо двух дружественных народов и безопасности стран. Пашинян также напомнил о своем приглашении, адресованному президенту ИРИ посетить Армению