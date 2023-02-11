Суббота, 11 Февраля 2023 11:47

АрмИнфо. Сегодня Армения отправила гуманитарную помощь в Турцию. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В частности, он сообщил, что грузовики с гумпомощью пересекли мост Маргара на армяно-турецкой границе и направляются в пострадавший от землетрясения регион.

Напомним, что сухопутная граница между Арменией и Турцией была закрыта Турцией с 1993 года.