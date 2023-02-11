Суббота, 11 Февраля 2023 01:08

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 10 февраля провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями вокруг урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, сложившегося в Нагорном Карабахе гуманитарного кризиса.

Арарат Мирзоян подтвердил необходимость немедленного снятия незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана, а также восстановления без какого-либо предусловия нормального режима коридора, օпределенного трехсторонним заявлением от 9 ноября.