Пятница, 10 Февраля 2023 19:59

АрмИнфо.Президент Армении Ваагн Хачатрян и премьер-министр Никол Пашинян встретились сегодня для того, чтобы обменяться мыслями по поводу ряда стоящих перед страной задач.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Хачатрян отметил важность проходящих в стране институциональных преобразований. По его словам, правительство обеспечивает преемственность своих программ, рассчитанных на 2021-2026 годы. Он обратил внимание на тог обстоятельство, что самым большим пробелом в государстве в течение этих 30 лет было то, что страна не смогла или не захотела провести институциональные преобразования по ряду причин. Однако, как считает Хачатрян, в отдельных случаях, лучше было бы, чтобы те реформы, которые были направлены на становление государственных институтов, не проводились бы. Он отметил, что нынче работы по их становлению часто продвигаются с трудом, потому что трудно сразу менять то неудовлетворительное, уходящее корнями в прошлое.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что подход правительства по-прежнему состоит в том, что оно должно реагировать на вызовы не только симметричным, но и асимметричным способом. <Под асимметричным я подразумеваю то, что в накопившийся огромный пласт проблем заставляет решать их в ручном сиюминутном режиме, однако очень важно продвигать повестку долгосрочного стратегического планирования, начиная со сферы образования и продолжая во всех без исключения секторах. <Наша главная цель состоит в том, чтобы государственная система продолжала работать эффективно, независимо от отдельных лиц. Во всех случаях значение и роль человека очень велики, но все же эта система должна постоянно подталкивать, мотивировать и в какой-то мере заставлять человека, чиновника, заниматься созидательной работой>, отметил Пашинян.

Собеседники упомянули катастрофические землетрясения в Турции и Сирии и согласились с тем, что принятые в связи с этим решения были верными. <Оставаться равнодушным ко всему этому просто, тем более в том контексте, о чем я тоже упомянул в новогоднем обращении, что, если мы хотим обеспечить устойчивость нашего государства, мы должны работать над изменением качества наших отношений по многим направлениям, но в первую очередь в нашем регионе, потому что несмотря ни на что, мы здесь, и страны вокруг нас, соседние с нами страны, тоже здесь>, - сказал Пашинян.

По словам премьера, правительство, прежде всего, должно работать над изменением качества этих отношений, <при этом, конечно, понимая, что мы не настолько наивны, чтобы думать, что это зависит только от нас. Конечно, это не зависит только от нас, и мы не забываем ни об одном обстоятельстве>.