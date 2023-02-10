Пятница, 10 Февраля 2023 19:02

АрмИнфо.Состоявшиеся в последние годы выборы в Армении были положительно оценены международным сообществом, однако успешные выборы не являются гарантией необратимости демократии. Об этом заявил на встрече с председателем ЦИК Армении Ваагном Овакимяном старший советник USAID по политическим процессам в Европе и Евразии Майкл Хеннинг.

Делегация Агентства посетила сегодня Центральную избирательную комиссию Армении, в составе которой была заместитель директора офиса USAID по демократии и управлению в Армении Анаит Хачатрян.

Как сообщается в пресс-релизе ЦИК, стороны обсудили проблемы, связанные с электоральными вопросами. Ваагн Овакимян согласился с мнением гостя по поводу обратимости демократии, отметив, что для ЦИК Армении <очень важно развивать возможности избирательной системы таким образом, чтобы демократия стала необратимой реальностью, а успешные выборы стали обычным явлением. Это миссия сформированной в прошлом году ЦИК>

Стороны обсудили видение и приоритеты ЦИК РА, а представители USAID, в свою очередь, выразили готовность поддержать программы, представленные ЦИК.