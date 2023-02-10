Пятница, 10 Февраля 2023 18:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 территория “Амараноцаин 1” в кв. “Ахтанак”, жилые дома 20, 22 на 1-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 24 на улице Башинджагяна, улица Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 8а, 9 на 4-ом переулке улицы Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 72/3, 74 на улице Н.Заряна, жилой дом 54 и частный дом 74/2 на пр. Комитаса;

в Армавирской области:

11։00-17։00 город Эчмиадзин и село Звартноц;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Араратяна, Пушкина, А.Симоняна в городе Веди;

12:00-14:00 частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан, Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 частично улицы Комитаса, Таманцинери, Ханджяна, Хачатряна, Спандаряна в городе Ехегнадзор;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Саят-Новы в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-16:00 квартал “Нор Таг” села Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:45-11:00 жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери, 1, 2, 3 на улице Шаумяна в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на пр. Баграмяна, жилые дома 3, 5 на улице Таманяна, частные дома 46, 46/1 на улице Исаакяна, жилые дома 20, 21, 38 и частные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и частные дома 1-55 на улице В.Папазяна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 31, 47 на 16-ой улице Камарака, частные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, частные дома 4-78 на улице П.Севака, частные дома 13Г-45Г на улице М.Аветисяна, 11, 13, 19, 21 на улице Шерами, жилые дома 175/11 на улице Башинджагяна, 16 на 1-ом переулке Башинджагяна; жилые дома 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 45 в кв. “Исаакян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9 в кв. “Туманян”, ясли-детский сад N3, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 на улице Налбандяна, 1, 3 на улице Пушкина, 1, 4/3, 4/6 на улице Абовяна, 22, 24, 24/2 на улице Вардананца, абоненты-жильцы жилого дома 73 на улице Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Хростофори, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци;

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 села Агарак и Ахдзк;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Айнтап;

10:00-13:00 частично село Арарат; частично улицы Сазаи Никогосяа, Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

12:00-14:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:00 частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Левоняна, Ханджяна, Спандаряна, Исакова в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Овакименк”, собственник “В.Саакян”.