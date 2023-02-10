Пятница, 10 Февраля 2023 18:03

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении сообщает о злоупотреблениях, совершенных бывшим губернатором Арагацотнской области Саргисом Саакяном и его братом, экс-депутатом от Республиканской партии Наири Саакяном, а также хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Согласни онформации, губернатор Арагацотнской области Армении С.С., назначенный на этот пост решением правительства от 29 мая 2009 года, знавший о программе реализации строительства траснпортного коридора <Север-Юг>, который пройдет по автомагистрали межгосударственного значения М-1 Ереван-Гюмри-граница с Грузией, в том числе - по административной территории Какавадзора, договорившись с в то время главой общины С.М. (Сережей Мурадяном), со своим братом Н.С. с целью продать земельный участок государству по значительно более высокой цене, исказил целевое назначение земли сельскохозяйственного назначения площадью 7 800 м2, купленной Н.С. в 2005 году у общины Какавадзор на аукционе за 35 200 драмов.

Намереваясь продать его по несравнимо высокой цене государственной ГНКО <Организация, осуществляющая инвестиционную программу Дорожный коридор Север-юг>, глава региона разрешил своему брату начать незаконное строительство после 6 августа 2009 года и построить на упомянутом участке самовольные постройки, затем, оказав давление на главу общины, заставил его злоупотребить должностными полномочиями и совершить служебный подлог.

В частности, в нарушение требований постановления правительства РА, из корыстных побуждений, земельный участок, находящийся в совместной собственности брата, в письме, направленном в Министерство территориального управления Республики Армения от 4 марта 2010 г.,

С.С. включил в перечень территорий, подлежащих отчуждению в рамках <Признания исключительного, преобладающего общественного интереса в отношении некоторых территорий в пределах административных границ Республики Армения в рамках инвестиционной программы коридора Север-Юг>, создав реальную возможность продать землю за сумму, значительно превышающую приобретенную стоимость.

Со своей стороны, М.Г., с 7 марта 2013 года являясь директором соответствующей компании по оценке недвижимости, в рамках договора, заключенного с ГНКО, в подготовленный им фиктивный отчет в отношении объектов, подлежащих оценке, включил ложные данные и в качестве компенсации имущества стоимостью 67 миллионов 440 тысяч драмов указал 139 миллионов 994 тысяч 233 драмов. Данный отчет он передал ГНКО для использования.

Воспользовавшись изложенным, 3 декабря 2013 года брат губернатора

Н.С., подписал с ГНКО договор об отчуждении имущества для нужд общества и государства. В результате участок был продан за

139.923.733 др. Таким образом, было совершено хищение в размере 72 млн 448 тыс 533 др.

Уголовное дело поступило в Генеральную прокуратуру РА 6 февраля 2023 года. 9 февраля 2023 года надзирающий прокурор принял решение об утверждении обвинительного акта и передаче уголовного дела в Антикоррупционный суд. В тот же день прокурор предъявил имущественный иск о конфискации 72 миллионов 448 тысяч 533 драмов у Н.С., С.С.,

С.М. и М.Г. в пользу государства.