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АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфёй.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы установления безопасности и стабильности в регионе и усилия, предпринимаемые Арменией и международным сообществом в этом направлении.
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|Депутат: Порядка 70% всего экспорта песка из Армении осуществляется незаконно
|Постпредство Франции при ОБСЕ призвало Азербайджан восстановить движение по дороге Горис-Степанакерт
|КПП <Верхний Ларс> по-прежнему закрыт для проезда фур
|Проект города Аркадаг будет представлен на многосторонних площадках
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|Впервые в Армении Америабанк добавил в мобильное приложение MyAmeria новую функцию Visa Card Subscription
|Секретарь СБ Армении и спецпредставитель МИД России обсудили выполнение положений заявления от 9 ноября 2020 года
|Армения и Португалия намерены наладить сотрудничество в образовательной, научной, культурной сферах
|Генпрокуратура требует ареста Вигена Саркисяна
|Азербайджан снова заблокировал единственный газопровод, подающий газ в Арцах
|В феврале и марте 2023 года «Сила одного драма» поддержит проект по установке солнечных водонагревателей в Арцахе.
|МИД Армении: В последнее время Азербайджан прибегает к методу террора и давления на структуры ООН
|Посол Ирана представил позицию Тегерана относительно отправки новой гражданской миссии ЕС в Армению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Спикер НС: международным партнерам рекомендуется применить санкции против Азербайджана
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|Аббас Бадахшан Зохури: Армения и Иран не позволят созданиe так называемых корpидоров
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|Сенат Мексики признал Геноцид армян
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|В Армении стартует процесс аттестации военнослужащих
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|Рябков: Москва не отказалась от идеи организации встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана
|Глава МИД Арцаха: Установление азербайджанской юрисдикции над народом Арцаха будет равнозначно его насильственному изгнанию со своей родины
|Премьер обеспокоен ухудшением позиций Армении в индексе восприятии коррупции Transparency International
|Парламент Армении дал добро на уголовное преследование в отношении Чарчяна
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|АНКА сообщает о принятии в Палате представителей США двухпартийной резолюции по борьбе с блокадой Арцаха
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|Абсолютная ложь: Минобороны и СНБ Армении опровергают очередную дезинформацию Азербайджана
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