Пятница, 10 Февраля 2023 16:02

АрмИнфо.ВТБ (Армения) по итогам прошедшего года увеличил число клиентов, получающих пенсии на карты банка, до 110 тысяч человек. Объем транзакций по картам этой категории во втором полугодии прошлого года достиг 3,2 млрд драмов, превысив результат первой половины года более чем в 8 раз.

Для получения пенсии на карту ВТБ (Армения) клиенту необходимо подать заявку в ближайшем территориальном подразделении Единой социальной службы, предъявив документ, удостоверяющий личность, и номерной знак общественных услуг․ Далее банк открывает клиенту счет и уже со следующего месяца пенсия зачисляется на его карту. Годовое обслуживание карты – бесплатно, за снятие наличных средств через банкоматы ВТБ (Армения) комиссия не удерживается.

Кроме этого, в рамках государственной программы кешбэка клиенты ВТБ (Армения) могут ежемесячно получать 10% от суммы (но не более 5 тыс. драмов) совершенных безналичных платежей при оплате продуктов и услуг. Во втором полугодии 2022 года объем таких выплат превысил 250 млн драмов РА.

«ВТБ (Армения) является одним из лидеров рынка пенсионных выплат в республике. Сегодня почти четверть клиентов выбирают для пенсионных зачислений наш банк. При этом в прошлом году мы отмечаем высокую транзакционную активность по пенсионным картам – во втором полугодии жители совершили свыше 800 тысяч транзакций на 3,2 млрд драмов, что в 8 раз больше результата первого полугодия. Драйвером роста стала госпрограмма кешбэка, в которой мы решили продлить участие банка до июля. В рамках нее пенсионеры могут получить 10% ежемесячно от суммы за оплаты товаров и услуг безналичным способом», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – председателя директората банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко․

ВТБ (Армения) клиентам пенсионного возраста предлагает выгодно оформить вклад «Социальный». Минимальная сумма составляет 10 тыс. драмов РА на срок от 61 до 365 дней. Процентная ставка по продукту - от 5.25% до 8.1% годовых, доходность – от 5.28% до 8.08% годовых. Депозит предусматривает возможность пополнения и снятия средств до минимального порога․ Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

Подробную информацию о пенсионных картах ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте банка в отделениях или позвонив в контактный центр по номеру 87-87.