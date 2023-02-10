Пятница, 10 Февраля 2023 15:51

АрмИнфо.Если трехсторонний диалог Баку- Тбилиси-Ереван будет способствовать урегулированию противоречий в Закавказье, укреплению стабильности и безопасности в регионе, то мы может только приветствовать это. Об этом 10 февраля на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом российский дипломат напомнила, что Москва неоднократно говорила, что каждая страна вольна участвовать в тех международных форматах, которые отвечают ее интересам, которые не направлены против третьих стран и которые учитывают имеющийся, сложившийся баланс сил. Она отметила, что данная позиция известна партнерам России, поскольку неоднократно озвучивалась.

"Если же за данной инициативой как-то просматривается контуры Вашингтона и Брюсселя, которые стремятся подорвать реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, тогда это со всем другая история", - сказала она.

В этом ключе Захарова напомнила, что трехсторонние договоренности являются основой для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"В данном формате, начиная с 2020 года были запущены ключевые процессы по разблокированию региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы, разработки мирного договора, а также налаживанию контактов между представителями гражданского общества двух стран. Что касается более эксклюзивно- инклюзивных форматов сотрудничества в Закавказье, то существует региональная консультативная платформа "3+3". Она как раз включает три Закавказских государства, а также их соседей - Россию, Иран и Турцию. Механизм этот позволяет совмещать интересы еще более широкого круга стран региона. Это, в том числе должно работать и на сглаживание противоречий между ними, в том числе представляющих общий интерес - развития транспортных, экономических и культурно-гуманитарных связей, борьбы с общими вызовами и угрозами", - сказала дипломат.

По ее словам, Москва отмечает существенный потенциал платформы "3+3" для поддержки процесса армяно-азербайджанской нормализации.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".