Пятница, 10 Февраля 2023 15:47

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провели телефонный разговор.

Как сообщает Туран со ссылкой на МИД АР, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения, ситуация в регионе и переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией по мирному процессу.

Байрамов в очередной раз заверил, что азербайджанская сторона не перекрывала единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром, "никакого гумкризиса нет", при этом заверив о якобы "легитимности, проводимой "акции протеста" в коридоре.

Затем прозвучала порция обвинений в адрес Армении и властей Нагорного Карабаха. В сообщении позиция Донфрид не отражена.

Примечательно, что Госдепартамент США вообще не опубликовал сообщения о разговоре Донфрид с Байрамовым и не комментировал пресс-релиз МИД Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 61 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.