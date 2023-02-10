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 Пятница, 10 Февраля 2023 15:45
Марианна Мкртчян

Постпред Армении при ОБСЕ призвал усилить давление на Азербайджан в вопросе разблокировки Бердзорского коридора

Постпред Армении при ОБСЕ призвал усилить давление на Азербайджан в вопросе разблокировки Бердзорского коридора

АрмИнфо. Постпред Республики Армения при ОБСЕ Армен Папикян подробно представил Постоянному совету Организации  гуманитарный кризисной в Арцахе, вызванныйй блокадой с 12 декабря 2022 года Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора - единственной дороги, связывающей НКР с внешним миром.

 

Как сообщает пресс-служба МИД РА, посол подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха уже два месяца находится в фактической осаде, поставки продовольствия и медикаментов практически полностью прекращены. Было подчеркнуто, что преднамеренные периодические отключения газоснабжения Арцаха со стороны Азербайджана в условиях холодной зимы, умышленное отключение электричества на всей территории Нагорного Карабаха, создание невыносимых условий для жизни имеют одну цель: заставить армянское население Арцаха покинуть свои дома и лишить их права жить на родине.

В своем выступлении постоянный представитель Республики Армения заявил, что утверждения Азербайджана о том, что через коридор обеспечивается свободное передвижение, не соответствуют действительности.

Призвав государства-члены ОБСЕ усилить давление на Азербайджан, Папикян высоко оценил четкие заявления и позиции ряда стран-участниц ОБСЕ, которые призывают Азербайджан немедленно и безоговорочно снять блокаду и гарантировать свободное и беспрепятственное передвижение через Бердзорский коридор, чего, однако, недостаточно.

Посол подчеркнул, что необходимо направить в Нагорный Карабах и в коридор международную миссию по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на местах и предотвращения новой агрессии.

Армен Папикян добавил, что, нарушая нормы международного гуманитарного права и трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает удерживать в качестве заложников армянских военнопленных и мирных жителей, а судьба многих насильственно исчезнувших остается неизвестной. На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, продолжается уничтожение армянского историко-культурного и религиозного наследия Арцаха. Отправка оценочной миссия ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие территории по-прежнему отвергается Азербайджаном.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 61 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью.  Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев.  Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха. 

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