Пятница, 10 Февраля 2023 15:44

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Виген Саркисян, ныне проживающий в США, отреагировал на обвинения, предъявленные ему накануне Генпрокуратурой.

Так, Саркисян призвал опубликовать список военнослужащих, которые получили квартиры, боевой путь каждого из них и заслуги пред родиной, а также список тех, чьи права, по мнению Генпрокуратуры, были нарушены.

"Это отвратительно. Распространена информация о постановлении надзирающего прокурора, который трудился с сентября 2019 года, о привлечении меня и пяти должностных лиц Минобороны к уголовной ответственности по факту якобы имевших место злоупотреблений в процессе раздачи квартир Минобороны.

Во всех своих статусах, особенно в качестве министра обороны, я всегда служил честно, руководствуясь принципом укрепления Республики Армения и Республики Арцах, продвижения наших национальных интересов. Это известно всем, с кем я сталкивался по делу", - подчеркнул Саркисян.

Экс-министр обороны отметил, что "за каждый из 18 месяцев пребывания на посту министра обороны сделал для повышения боеспособности Вооруженных Сил и укрепления армии больше, чем вся капитулянтская администрация Пашиняна за эти пять лет".

"Распределительная функция этих 26 квартир, которая была едва ли не наименее значимой из всех моих служебных полномочий по объему и общественному значению, осуществлялась в соответствии с законом, исходя из боевого пути и заслуг получателей квартир. Вместо многословной чепухи следует опубликовать список получивших квартиры с указанием боевого пути и заслуг каждого, а также список тех, чьи права, по мнению прокурора, были нарушены. Уверен, этого будет достаточно, чтобы считать тему исчерпанной. Это просто отвратительно", - еще раз подчеркнул Саркисян.

Он также назвал отвратительным тот факт, что Генпрокуратура Армении, имея все контактные данные на руках, не предприняла никаких попыток связаться с ним, тем самым лишив его возможности защитить свои законные права.

"Это не что иное, как проявление политического преследования и открытое нарушение прав человека, как это открыто годами делается против всех оппозиционеров. В данном случае это также сигнал на нежелательность моего возвращения в Армению преступниками, открыто разгромившими оборону страны. Это не новый сигнал, он просто обновляется перед лицом очень опасных событий впереди", - резюмировал Саркисян.

Отметим, что накануне Генпрокуратура сообщила, что экс-министр обороны Армении Виген Саркисян объявлен в розыск за допущенные злоупотребления при распределении квартир военнослужащим.