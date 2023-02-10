Пятница, 10 Февраля 2023 15:32

АрмИнфо.16-ое заседание Межправительственной комиссии TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) проходит в пятницу, 10 февраля, в столице Грузии, городе Тбилиси. В ежегодной встрече руководителей транспортной сферы стран-участниц представлено также Агентство транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана.

Туркменистан намерен присоединиться к многостороннему Соглашению о международном транспортном коридоре Европа-Кавказ-Азия, которое было подписано в Баку 8 сентября 1998 года. При этом страна регулярно участвует в международных встречах по программе TRASEKA, в рамках которой осуществляет смешанные перевозки через порты Туркменбаши-Баку и принимает транзитные грузопотоки, находясь основных путях, соединяющих Центральноазиатский регион с Кавказом, Европой, Азией, Дальним Востоком.

Участники заседания были проинформированы о той работе, которая ведется Туркменистаном по присоединению к Соглашению и по развитию транспортной инфраструктуры страны, включая активное внедрение национальной системы электронных транспортных документов что становится ведущим звеном в упрощении процедур поставок по железным и автомобильным дорогам, воздушными, речно-морскими судами, начиная от механизма подачи заявок, отслеживание грузопотоков, оплаты перевозок со стороны клиентов, до анализа логистики и оценки эффективности.

Для интеграции этих систем с международными платформами транспортных накладных, таких, как CIM-SMGS, TIR-EPD и e-SMR, ведется работа по присоединению к соответствующим международным договорам.

В стране ускоренными темпами осуществляется строительство автомобильных дорог, развязок, мостов. Введенный в строй крупнейший в регионе автомобильный и железнодорожный мосты через реку Амударья, соединяющий транспортные магистрали Узбекистана и Туркменистана, значительно ускоряет движение транспортных потоков в обоих направлениях. Функционирующие Международные аэропорты Ашхабада, Туркменабата, Туркменбаши, Мары, Дашогуза и Керки кардинально повышают транзитный потенциал страны.

Туркменская сторона также акцентировала внимание участников совещания на возможностях Международного морского порта Туркменбаши, обладающего мощностью более 27 миллионов тонн грузов в год и способного одновременно принимать 17 кораблей. Большая роль отводится и модернизации железнодорожной отрасли Туркменистана, обновлению ее подвижного состава.

Программой развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022-2025 годы предусмотрены стратегически важные меры, нацеленные на комплексную модернизацию материально-технической базы всех видов транспорта в Туркменистане, формирование современной профильной инфраструктуры, дальнейшее укрепление позиций страны в качестве регионального центра международных транспортно-транзитных коридоров.

На заседании в Тбилиси состоялась официальная передачи передача мандата председательства в МПК от Болгарии Грузии. Во встрече также приняли участие представители Азербайджана, Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Румынии, Таджикистана, Турции, Украины, Узбекистана, Европейской комиссии, ОСЖД и других международных организаций.