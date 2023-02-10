Пятница, 10 Февраля 2023 13:00

АрмИнфо.В Армении необходимо построить новый завод по производству лифтов. Об этом с трибуны Национального Собрания РА заявил известный бизнесмен, депутат армянского парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян, комментируя представленные правительством страны поправки в законе <О промышленной политике>.

Сукиасян отметил, что в советские времена в Спитаке действовал подобный завод, который в результате землетрясения 1988 года был демонтирован. Однако в последнее время в Ереване начался активный процесс замены лифтов, и было бы неплохо подумать над идеей строительства нового предприятия. <Я изучил цены на компоненты для лифтов, логистические проблемы, и пришел к выводу, что этот завод можно с легкостью построить, и в течение 6 месяцев начать производство качественной продукции>, - заметил бизнесмен, добавив, что промышленность создается финансами, умом каждого человека.

В свою очередь, депутат НС от той же фракции, предприниматель Гурген Арсенян заметил, что после обретения Арменией независимости произошло отчуждение основных фондов. Между тем, в основе любой промышленной политики заложены три основных компонента - основные фонды, трудовые ресурсы и патенты на технологии. Однако одним из важнейших препятствий для решения имеющихся вопросов является блокада. Транспортные проблемы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность отечественной продукции. <По этой причине главной задачей правительства должна стать разработка комплекса мероприятий, которые дадут возможность производить конкурентную продукцию. В 2022 году в Израиле было зарегистрировано 5 тыс патентов, сколько сформировано патентов в Армении - большой вопрос>, - заметил депутат.

Между тем, депутат от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян напомнил о глобальном индексе инноваций, согласно которым рейтинг Армении был оценен в 2660 баллов. <Столь низкого показателя экономика Армении не демонстрировала с 2013 года>, - отметил Хачатрян, указав на важность замещения импортной продукции, в том числе, турецкой, на отечественную. Депутат отметил, что эмбарго на импорт турецкой продукции оказал существенное положительное влияние на армянскую экономику, начали развиваться текстильная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. <Просто замечательно, но тогда почему отказались от эмбарго?>, - вопросил оппозиционер, добавив, что направил запрос в Министерство экономики РА с просьбой представить данные о влиянии блокады на экономику страны. <В ответ последовали данные исследований, проведенные Всемирным Банком в 1999 году. Где 1999 год и где 2023>, - удивлялся парламентарий.