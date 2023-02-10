Пятница, 10 Февраля 2023 12:54

АрмИнфо.Министерство юстиции Армении предлагает следователям Следственного комитета выплачивать ежемесячную надбавку в размере 92% должностного оклада.

Проект <О внесении изменений в Закон <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы> представлен на общественное обсуждение на едином портале правовых актов e-draft.am.

Как отмечается в пояснении к документу, принятие проекта обусловлено необходимостью предоставления надбавок следователям как должностным лицам, занимающим особо рискованную автономную должность и отвечающим за реализацию целей и задач, вытекающих из занимаемой должности.

Так, авторы инициативы отмечают, что подразделения досудебного производства Комитета в последние годы перегружены. По состоянию на 2020 год в производстве Комитета рассмотрено 32 483 уголовных дела, в 2021 году - 41 883, в течение 2022 года - 830 уголовных производств. В 2020 году среднегодовая нагрузка на одного следователя только по уголовным делам составила 69 производств, по уголовным делам и отклоненным материалам - 73, 4 - в 2021 году и 87 по уголовным делам и отклоненным материалам. В течение 2022 года среднегодовая нагрузка следователя Комитета составляла 111 производств.

<В настоящее время беспрецедентный непрерывный рост уголовных производств привел к неизбежной перегрузке следователей Следственного комитета. Следует отметить, что около 90-95% уголовных дел, рассмотренных в производстве органов, уполномоченных на ведение досудебного производства в РА, всегда рассматривались и находятся на рассмотрении Следственного комитета.

В условиях такого количественного увеличения уголовных производств ежедневная продолжительность работы следователей Следственного комитета зачастую достигает 12-13 часов. При этом необходимо учитывать, что уголовно-процессуальным законом установлены обязательные сроки судебного разбирательства для совершения следователем тех или иных процессуальных действий, при таких условиях возможны случаи, когда данные действия совершаются в нерабочее время или в нерабочие дни. Такая перегруженность работой, высокая общественная ответственность делают эту работу менее привлекательной и рискованной>, - считают в Минюсте.

Авторы документа напомнили, что с 1 января 2023 года лица, занимающие автономные должности в Антикоррупционном комитете, получили 92-процентные надбавки к ставке должностного оклада, аналогичние надбавки получили также прокуроры прокуратуры с 1 апреля 2023 года.

Таким образом, при определении размеров надбавок следователям Следственного комитета за основу была взята необходимость определения единого, недифференцированного подхода к надбавкам, выплачиваемым лицам, занимающим должности, являющиеся особо рискованными, сложными и требующими специализации.

В результате принятия проекта, на выплаты следователям СК (975 человек), за апрель- декабрь 2023 года, по предварительной оценке, потребуется около 4 012 130 304,00 драмов РА