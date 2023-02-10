Пятница, 10 Февраля 2023 12:33

АрмИнфо. Накануне вечером произошел вопиющий случай, в отношении двух адвокатов - Эммануэля Ананяна и Марзпета Авакяна - правоохранителями была применена сила при исполнении профессиональной деятельности в отделении полиции административного района Эребуни.

Об этом 10 февраля на срочно созванной пресс-конференции в Ереване заявил председателем Палаты адвокатов Армении Симон Бабаян.

По его словам, в отношении адвокатов была применена грубая сила, нецензурная брань, и по сути, полицейские препятствовали их профессиональной деятельности.

"Палата адвокатов внимательно следит за ситуацией и будет последовательна в вопросе недопущения подобных действий. Это неприемлемо для нас. Некоторые должностные лица, работающие, в том числе и в полиции, забывают, что адвокаты выполняют исключительную миссию, которая гарантирована Конституцией РА", - сказал Симонян.

При этом он подчеркнул, что они сделают всё для защиты своих коллег и Палаты адвокатов, поскольку подобные явления бросают тень на Институт защиты.

В свою очередь экс-глава Палаты адвокатов Ара Зограбян отметил, что подобный инцидент вызывают серьезную озабоченность, поскольку они давно не сталкивались с подобными явлениями.

"Наши коллеги отправились в полицейский участок для встречи с несовершеннолетними, подвергнутыми приводу и избиению. Адвокаты были подвергнуты психологическому давлению в участке. Адвокатов высмеивали в ходе допроса, и в результате провокации, одного из них вывели из комнаты допроса и напали на него, начали избивать и материть. Второй адвокат вышел на шум и также был избит", - сообщил Зограбян.

По его словам, вчера участок посетил и глава Палаты адвокатов, правоохранители попытались оправдать свои действия тем, что якобы адвокат использовал нецензурную брань, и у них было право наказать.

"Даже если допустить, что адвокат использовал грубые слова, для этого есть Палата адвокатов и Уголовный кодекс. Что значит разбираться с адвокатами по законам улицы", - возмутился Зограбян, подчеркнув, что участвующие в избиении адвокатов полицейские должны быть исключение из системы. Он также отметил, что система переживает регресс, возвращается в 90-ые годы прошлого столетия.

В Палате адвокатов сообщили, что более 10 полицейских участвовали в избиении, адвокатом были нанесены удары по лицу, в область брюшной полости, по голове, ногам, всё это сопровождалось нецензурной бранью. Адвокаты сообщили, что избиение остановили следователи Следственного комитета, которые размещены на втором этаже полицейского участка, в противном случаем последствия могли быть более тяжелыми. Более того, адвокатам пригрозили расправой в случае, если они напишут заявление по инциденту.

Как было сообщено в ходе пресс-конференции, сотрудники отделения полиции Эребуни 8 февраля с применением грубой силы подвергли приводу несовершеннолетних студентов якобы за неподчинение законным требованиям правоохранителей. Согласно адвокатам, полицейские в гражданском подошли к студентам, провоцировали их, а затем задержали. Они были избиты в полицейском участке. Более того, на протяжении долгого времени к студентам не допускали их родителей, что незаконно. Уже на следующий день в отношении адвокатов, посетивших полицейское отделение для оказания юридической помощи несовершеннолетним, было применено насилие.

В Палате Адвокатов также сообщили, что из офиса Защитника прав никого не пригласили, поскольку телефоны Офиса не отвечали, что также вызывает озабоченность. В Палате отметили, что несмотря на то, что омбудсмен ушел в отставку, всё же должен быть ответственный, который будет отвечать за эту сферы.

"Представляете, если адвокаты оказались в этой ситуации, то в каких условиях оказываются рядовые граждане, которые более беззащитны", - резюмировали в Палате адвокатов.