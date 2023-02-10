Пятница, 10 Февраля 2023 12:07

АрмИнфо. Министерство обороны предложило законодательные поправки к закону <О военной службе и статусе военнослужащего>, регулирующие отношения, связанные с организацией и проведением в Республике Армения воинского учета граждан женского пола и их дальнейшей службы. Документ размещен на едином портале правовых актов e-draft.am с 7 по 23 февраля.

Как отмечается в пояснении к документу, согласно требованиям законов Республики Армения <Об обороне> и <О военной службе и статусе военнослужащих>, обязательная военная служба является основной формой ее прохождения в рамках всеобщей воинской повинности граждан мужского пола. Вместе с тем, ввиду развития военной службы, в том числе повышения профессионализма, придания инклюзивного характера обороне Республики Армения и расширения возможностей участия граждан женского пола в обороне республики, Правительство в программе своей деятельности закрепило положение и предоставлении законодательной и практической возможности гражданам женского пола проходить обязательную военную службу на добровольной основе. Проектом, в частности, установлен <целесообразный> 6-месячный срок срочной военной службы. Уже после завершения срока службы они получат наградные, как планируется, в размере 1,5 млн драмов.

<Граждане женского пола, желающие пройти срочную военную службу, могут подать заявление в военный комиссариат по месту своей регистрации до 1 марта или 1 октября соответствующего года для участия в призыве на срочную военную службу, объявленую после дня подачи заявления. В случае подачи заявления после 1 марта или 1 октября соответствующего года гражданки зачисляются на обязательную воинскую повинность рядового состава, объявленую после дня подачи заявления>, - говорится в документе.

При этом, граждане женского пола, состоящие на воинском учете и уведомленные об участии в обязательной воинской повинности рядового состава, могут письменно отказаться от призыва на военную службу до дня обязательной воинской повинности рядового состава, что не приведет для граждан к установленной законом ответственности