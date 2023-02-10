Пятница, 10 Февраля 2023 10:50

АрмИнфо.Порядка 70% всего экспорта песка из Армении осуществляется незаконно. Об этом 10 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат армянского парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Армен Хачатрян, высказывая свою позицию по предложенным правительством РА поправкам в Кодексе о недрах и в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам депутата, значительная часть песка продолжает реализовываться на <черном рынке> Армении. Ежегодно в стране растут объемы производства бетона. В частности, в 2021 году они подскочили на 66% при снижении объемов промышленного извлечения песка, чего не может быть в принципе. <Очевидно, что речь идет о незаконной добыче песка>, - сказал парламентарий.

Он добавил, что соответствующие документы направил в генеральную прокуратуру РА, в которых указаны конкретные местности, в которых осуществляются противоправные действия. Сотрудники Инспекционного органа по охране природы и недрам пока добрались до данной местности, зафиксировали еще три незаконно эксплуатируемых месторождения. <Мой вопрос в следующем: когда гектарами приобретаются земли, на которых осваиваются месторождения с привлечением сотен транспортных средств, куда смотрят государственные органы, руководители местных органов власти, правоохранительные органы, Комитет государственных доходов?>

- вопрошал Хачатрян, призвав обратить на данный факт Антикоррупционный комитет страны.

Отметим, что согласно пакету законодательных инициатив правительства, предусмотрено упорядочить механизмы добычи природных ресурсов из приграничной реки Аракс. По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Ованнеса Арутюняна, неоправданная добыча песка из реки может привести к изменению ее русла, и, как следствие, к изменению границ. Представленным пакетом предлагается установить требования о строительстве вдоль русла реки береговых заграждений, препятствующих изменению ее русла, и восстановлении разрушенных заграждений. Аналогичные меры будут предъявляться и в отношении других рек, что предполагает внедрение механизмов быстрой корректировки действий в случае возникновения подобной ситуации. Согласно пакету, недропользователь представляет в полномочный орган запрос о проведении работ с соответствующими обоснованиями. Решение полномочного органа об организации добычи песка принимается в течение трех рабочих дней. Каждое из недр должно быть оснащено системами GPS. Нарушение требований закона влечет за собой административный штраф в размере 500-кратного размера минимальной заработной платы. При повторном нарушении действие лицензии и деятельность компании, занимающейся освоением недр, будут приостановлены.

Замминистра сообщил также, что в настоящее время имеется 18 прав на добычу, 6 из которых принадлежат одной организации. Арутюнян уклонился назвать компании, нарушающие действующее законодательство, отметив, что по ряду зафиксированных фактов возбуждены уголовные дела, и идет следствие. В представленных проектах также определяется порядок выдачи разового разрешения на добычу полезных ископаемых в целях сооружения заграждений.