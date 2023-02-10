Пятница, 10 Февраля 2023 10:31

АрмИнфо. Наряду с ЕС, Франция продолжит вносить свой вклад в усилия по развитию диалога между Арменией и Азербайджаном, в том числе в рамках ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении Постпредства Франции при ОБСЕ в Твиттер.

"Франция призывает Азербайджан восстановить свободу передвижения по Бердзорскому (Лачинскому) коридору, заблокированному с 12 декабря прошлого года", - подчеркнули во французском постпредстве.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 61 день, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столь красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Противник периодически препятствует газоснабжению Арцаха.