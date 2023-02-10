Пятница, 10 Февраля 2023 09:59

АрмИнфо.По положению на утро 10 февраля КПП <Верхний Ларс> по-прежнему закрыт для проезда грузовых автомобилей. Об этом сообщает МЧС Армении со ссылкой на данные, полученные из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и управления МЧС России по Северной Осетии.

Источник указывает на наличие закрытых и труднопроходимых автомобильных дорог на территории самой Армении. В частности, закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. Труднопроходимы Ланджикский участок автодороги Гюмри-Ереван и Хоромский участок автодороги Хором-Артик. Повороты Спитака, Степанавана, автодорога Ванадзор-Дилижан труднопроходимы для грузовых автомобилей. На автодорогах Арагацотнского и Лорийского регионаx, автодороге Горис-Сисиан местами наблюдается гололедица.

В городах Вайк, Ехегнадзор, Ноемберян, Иджеван и на участке под названием Сараван- "Зангер" идет снег.

В городе Горис наблюдается туман.