Четверг, 9 Февраля 2023 19:51

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 9 февраля встретился со спецпредставителем МИД РФ по вопросам содействия нормализации армяно- азербайджанских отношений, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игорем Ховаевым.

Как сообщает пресс-служба премьера, собеседники коснулись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и шагов по его преодолению.

Никол Пашинян подчеркнул факт неоднократного нарушения Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и необходимость полного выполнения взятых на себя документом обязательств.

Также были обсуждены вопросы, связанные с возможностью нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой.