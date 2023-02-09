Четверг, 9 Февраля 2023 19:26

АрмИнфо.. Генпрокуратура Армении возбудила публичное уголовное преследование против командира инженерно-саперной роты Г.М. по части 3 статьи 550 УК РА (военно-служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) в рамках дела о возгорании в казарме N-ской воинской части МО РА, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Г.М., отвечающий за полное обеспечение вооружением, боевой техникой и другими материальными средствами, за ведение хозяйства роты в мирное и военное время, одновременно обязанный организовать своевременное поступление оружия, военной техники и других материальных средств роты, проверять их наличие не реже одного раза в месяц, следить за проведением противопожарных мероприятий, проводить проверки на предмет наличия материальных средств в установленные сроки, сообщать согласно приказу обо всех выявленных недостатках в хозяйстве роты, которые не могут быть устранены собственными силами и средствами, организовывать и обеспечивать пожарную безопасность зданий, занимаемых ротой, в результате недобросовестного и халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей, не выполнил указанные обязанности, в том числе по обеспечению противопожарных средств, что привело к смерти людей.

Напомним, что 19 января примерно в 01:30 в расположении инженерно-саперной роты N- й воинской части Минобороны Армении, расположенной на территории села Азат Гегаркуникской области, вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 15 военнослужащих. Возбуждено уголовное дело, уволены командующий вторым армейским корпусом и ряд других должностных лиц.