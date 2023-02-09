Четверг, 9 Февраля 2023 19:12

АрмИнфо.Америабанк добавил в мобильное приложение MyAmeria новую функцию Visa Card Subscription - подписка на карту Visa, которая является первой и единственной в своем роде в Армении. Это позволяет пользователям MyAmeria видеть те зарубежные платформы, к которым они прикрепили свою карту Visa в качестве способа оплаты за последние 13 месяцев. Об этом отмечается в сообщении Америабанка.

В сообщении обращается внимание на то, что через MyAmeria можно отменить подписку в любое время или отредактировать период отмены: 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, до окончания активности или просто установив дату. Кстати, платежи можно повторно активировать в любой момент одним нажатием. Пока функция доступна только для карт Visa Америабанка (включая Visa Digital).

В сообщении упоминается, что Америабанк запустил мобильное приложение MyAmeria в 2022 году для клиентов-физлиц. Это приложение имеет ряд преимуществ, новый и удобный дизайн, уникальный и постоянно обновляемый функционал.

В прошлом году Америабанк преподнес своим клиентам сюрприз, разыграв среди пользователей MyAmeria 18 поездок в Катар на чемпионат мира по футболу. В этом году подытожены результаты еще одного розыгрыша, проводимого в партнерстве с Visa, главным призом которого стал электромобиль Volkswagen ID.4.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" - лидирующая финансовая организация с акцентом на технологическую трансформацию. Америабанк является одним из самых значимых субъектов экономики Армении, активы которого превышают 1 трлн драмов. Америабанк представляет собой инновационную и цифровую среду - экосистему, объединяющую финансовые и нефинансовые услуги и дающую возможность удобного и максимально быстрого получения финансирования по всем основным направлениям. От открытия счета до выпуска карты и подачи заявки на кредитование весь процесс теперь можно пройти в онлайн-среде экосервиса. Америабанк руководствуется клиентоориентированной и ответственной политикой управления бизнесом, предоставляя услуги высокого качества в цифровой, современной и безопасной среде.