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 Четверг, 9 Февраля 2023 19:08
Алина Оганесян

Армения и Португалия намерены наладить сотрудничество в образовательной, научной, культурной  сферах

Армения и Португалия намерены наладить сотрудничество в образовательной, научной, культурной  сферах

АрмИнфо. Между Арменией и Португалией есть большой потенциал сотрудничества  в образовательной, научной, культурной и других сферах.  Об этом заявила новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Армении Мадалена Фишер в ходе встречи с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, стороны выразили готовность углубить сотрудничество по указанным направлениям.

Предметом обсуждения в ходе встречи стали возможности сотрудничества также  в сфере кинопроизводства, организации выставок, и других направлениях современного искусства. Собеседники условились обсудить возможность подписания межгосударственного меморандума, который четко определит направления взаимодействия.

Согласно источнику, Жанна Андресян рассказала Послу, что Армения находится на стадии реформирования сферы образования  . В этом контексте она подчеркнула, что программа развития образования МОНКС до 2030 года преследует цель - иметь эффективную и конкурентоспособную на международном уровне образовательную систему, которая бы способствовала развитию Армении и основывалась  бы на национальных и общечеловеческих ценностях.

Министр выразила уверенность, что между странами есть потенциал сотрудничества в сферах цифровой экономики, сельского хозяйства и возобновляемой энергетики, который может быть реализован, как на уровне вузовского, так и профобразования.

Посол Фишер отметила, что Португалия заинтересована в опыте Армении в контексте успешной реализации программ Центра креативных технологий <ТУМО>  и лабораторий <Армат> . В этой связи Посол отметила, что вскоре <ТУМО> откроется в двух португальских городах, что по ее мнению, является важной инициативой.

Сообщается, что в ходе встречи Жанна Андреасян рассказала гостье также о тяжелой гуманитарной ситуации в Арцахе, которая сложилась из-за незаконной блокады Азербайджаном дороги Горис-Степанакерт (Лачинский коридор), которая связывает Арцах с внешним миром.  Она выразила надежду, что международное сообщество предпримет адресные меры и шаги для урегулирования проблемы. 

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