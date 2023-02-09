Четверг, 9 Февраля 2023 19:06

АрмИнфо. Бывшему министру обороны Армении Вигену Саркисяну, занимавшему этот пост в 2016-2018 годы, предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о превышении полномочий.

Как сообщает Генеральная прокуратура Армении, Саркисян в январе 2018 года в процессе распределения квартир в многоквартирном доме по адресу г. Ереван, ул. Г.Асратяна, 25/6, который находится на балансе Министерства, умышленно совершил действия, явно выходящие за рамки его полномочий.

В рамках уголовного производства получены достаточные фактические данные о том, что Саркисян должен был принять решение о распределении 71 квартиры среди нуждающихся военных. Однако игнорируя требования порядка, он поручил членам Центральной жилищной комиссии министерства выделить 26 из этих квартир военным, не состоявшим в очереди, а также еще три квартиры лицам, не являвшимся военнослужащими МО.

В результате, многие бенефициары системы, реально нуждающиеся в жилье, в течение многих лет состоящие на учете получения жилья, были лишены законного и гарантированного законом права на получение квартир с правом безвозмездного пользования, в порядке, установленном РА законодательством, а министерство - лишено многих квартир, находящихся на балансе, от реальной возможности предоставления в безвозмездное пользование, использования их для нужд министерства, а значит, и эффективного осуществления вопросов социального обеспечения военнослужащих.

Генпрокуратура Армении 8 февраля приняла решение возбудить публичное уголовное преследование в отношении Саркисяна и пяти членов центральной жилищной комиссии Минобороны Армении, последним были предъявлены обвинения.

В суд было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде в отношении обвиняемого В.С.

Напомним, что двум бывшим министрам обороны Сейрану Оганяну и Давиду Тонояну уже предъявлены обвинения. Последний находится под

стражей.