Четверг, 9 Февраля 2023 19:06

АрмИнфо.Азербайджан снова заблокировал единственный газопровод, подающий газ в Арцах. Об этом говорится в Бюллетене Правительства Арцаха на 60-й день блокады.

"На данный момент подача газа в Арцах полностью прекращена. Азербайджанская сторона, периодически блокируя, а затем через некоторое время частично восстанавливая подачу газа, преследует цель не только углубить гуманитарный кризис, но и создать у жителей Арцаха чувство неуверенности, оказать дополнительное психологическое давление", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем подчеркивается, что в условиях холода и острой нехватки электроэнергии, вызванной аварией единственной высоковольтной линии, идущей из Армении, очередное блокирование Азербайджаном поставок газа в Арцах направлено на углубление существующей гуманитарной катастрофы.

Кроме того, подчеркивается, что из-за блокады строительство сотен жилых домов в Арцахе осталось незавершенным

"По данным Министерства градостроительства Арцаха, в результате блокады общий объем строительства в Арцахе сократился на 90-95 процентов, что связано с нехваткой строительных материалов, которые в основном привозили из Республики Армения.

Некоторые виды продукции хранятся на складах стройматериалов, но, если текущая ситуация останется неизменной, то после исчерпания имеющихся скудных ресурсов строительные работы будут полностью остановлены.

Следует отметить, что в результате 44-дневной войны 2020 года десятки тысяч граждан Арцаха остались без крова, и до того, как Азербайджан перекрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, велись масштабные строительные работы, в основном с целью предоставления жилья вынужденным переселенцам", - добавляется в сообщении.