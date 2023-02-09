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АрмИнфо.Азербайджан снова заблокировал единственный газопровод, подающий газ в Арцах. Об этом говорится в Бюллетене Правительства Арцаха на 60-й день блокады.
"На данный момент подача газа в Арцах полностью прекращена. Азербайджанская сторона, периодически блокируя, а затем через некоторое время частично восстанавливая подачу газа, преследует цель не только углубить гуманитарный кризис, но и создать у жителей Арцаха чувство неуверенности, оказать дополнительное психологическое давление", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем подчеркивается, что в условиях холода и острой нехватки электроэнергии, вызванной аварией единственной высоковольтной линии, идущей из Армении, очередное блокирование Азербайджаном поставок газа в Арцах направлено на углубление существующей гуманитарной катастрофы.
Кроме того, подчеркивается, что из-за блокады строительство сотен жилых домов в Арцахе осталось незавершенным
"По данным Министерства градостроительства Арцаха, в результате блокады общий объем строительства в Арцахе сократился на 90-95 процентов, что связано с нехваткой строительных материалов, которые в основном привозили из Республики Армения.
Некоторые виды продукции хранятся на складах стройматериалов, но, если текущая ситуация останется неизменной, то после исчерпания имеющихся скудных ресурсов строительные работы будут полностью остановлены.
Следует отметить, что в результате 44-дневной войны 2020 года десятки тысяч граждан Арцаха остались без крова, и до того, как Азербайджан перекрыл единственную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией, велись масштабные строительные работы, в основном с целью предоставления жилья вынужденным переселенцам", - добавляется в сообщении.
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|Непонятны попытки оппозиции внести раскол между властями Армении и Арцаха - спикер
|Канадские законодатели требуют от Азербайджана разблокировать Бердзорский коридор
|АНКА сообщает о принятии в Палате представителей США двухпартийной резолюции по борьбе с блокадой Арцаха
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|Тойво Клаар: Роль Грузии, как моста между Арменией и Азербайджаном очень важна
|Глава МИД Хорватии: Гражданская миссия ЕС - временный инструмент в деле установления мира в регионе, не гарантирующий статус-кво
|Арарат Мирзоян о кризисе в отношениях с Россией и предложениях Азербайджана по мирному договору
|Генпрокурор Армении ходатайствует об уголовном преследовании в отношении депутата Чарчяна
|В Генпрокуратуре пояснили, в чем обвиняется Сейран Оганян
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|Вице-премьер: Армения придает большое значение поддержке со стороны Лондона в реализации отраслевых реформ
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