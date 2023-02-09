Четверг, 9 Февраля 2023 17:28

АрмИнфо.Idram и IDBank подвели итоги программы «Сила одного драма» за январь месяц. Idram и IDBank пожертвовали 3.008.215 драмов из собственного бюджета на образовательную программу «Талентум» фонда «Музыка для будущего» за платежи, осуществленные в январе через приложение Idram&IDBank, платформу IDBanking.am, сайт Idram.am, а также терминалы Idram-а и IDBank-а.

Компании также объявили бенефициара за февраль и март: вся сумма будет переведена проекту по установке солнечных водонагревателей в Арцахе, инициатором сбора средств которого стало агентство территориального развития «Мы - наши горы».

Установка солнечных водонагревателей в домохозяйствах жителей арцахских сел снизит их зависимость от газоснабжения и электроснабжения, которые в последнее время постоянно прерываются из-за блокады Арцаха.

«Во время отключений газа и электричества солнечные водонагреватели значительно облегчат заботы жителей, а в будущем приведут к снижению затрат на газ и электроэнергию. Мы надеемся, что благодаря усилиям наших партнеров и доноров удастся быстро реализовать этот проект», — сказал Григорий Мартиросян, руководитель арцахских проектов, заместитель директора агентства территориального развития «Мы — наши горы». В сотрудничестве с правительством Арцаха «Мы – наши горы» реализует ряд проектов по смягчению гуманитарного кризиса, вызванного блокадой Арцаха. «Обеспечение энергетической независимости особенно важно в сегодняшних условиях, когда Арцах переживает гуманитарный кризис. Мы также считаем, что наши соотечественники должны постоянно ощущать нашу поддержку. В настоящее время для наших компаний крайне важно сосредоточиться на обеспечении благосостояния Арцаха», - сказала Татевик Вардеванян, руководитель отдела коммуникаций IDBank-а.

"Сила одного драма" - программа КСО компании Idram, к которой также присоединился IDBank.

Программа направлена ​​на поддержку развития ряда секторов, имеющих жизненно важное и стратегическое значение в Армении: здравоохранение, образование, зеленая экономика, защита окружающей среды, социальная ответственность и общественная безопасность. С 5 июня 2020 программа «Сила одного драма» выделяет 1 драм за все виды платежей, осуществляемых клиентами через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы IDBanking.am и Idram.am и через терминалы обеих компаний.

Таким образом, любой человек, совершивший платеж вышеуказанными способами, сразу же станет послом доброй воли программы «Сила одного драма», не потратив при этом ни единого драма.

Агентство регионального развития «Мы – наши горы» берет на себя ответственность и реализовывает проекты развития Арцаха и Сюника в тесном сотрудничестве с правительствами Республики Арцаха и Республики Армения, а также другими местными, международными и частными организациями. «Мы – наши горы» оказывает гуманитарную помощь народу Арцаха в период кризиса, способствуя финансовой независимости региона, улучшая первичную медико-санитарную помощь и поддерживая детей и молодежь.»