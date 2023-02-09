Четверг, 9 Февраля 2023 17:23

АрмИнфо.Армения неоднократно заявляла о необходимости надлежащего международного расследования военных преступлений, совершенных Азербайджаном, и требовала привлечь виновных и организаторов преступлений к ответственности, в том числе путем применения международных санкций.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян агентству "Арменпресс" в ответ на просьбу прокомментировать адресное письмо мандатариев ООН Азербайджану, требующее от правительства АР разъяснений по случаям военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана во время военной агрессии, развязанной против Республики Армения 13 сентября 2022 год.

Представитель МИД РА напомнил, что в письме-требовании мандатарии ООН выражают глубокую обеспокоенность случившимся и призывают Азербайджан принять все необходимые меры для прекращения таких нарушений, предотвращения их повторения и обеспечения наказания любого лица или лиц, ответственных в совершении этих преступлений.

"Вы вспомните, что для того, чтобы смягчить гнев международного сообщества и отвлечь внимание, Азербайджан прошлой осенью объявил о начале расследования военных преступлений, совершенных своими вооруженными силами. Как следует из игнорирования письма-требования мандатариев ООН, так называемое расследование было всего лишь фикцией, чтобы скрыть проблему.

Мандатарии ООН также не получили ответа на свои запросы после 44-дневной войны касательно незаконного удержания в Азербайджане армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также случаев насильственного исчезновения.

Таким образом, мы можем зафиксировать, что Азербайджан, являясь участником основополагающих документов ООН по правам человека, грубо нарушает их, не принимает во внимание указания, данные ему органами ООН, и не сотрудничает с такими важными органами ООН, которые следят за соблюдением прав человека, как мандатарии (специальные докладчики и независимые эксперты)", - отметил Унанян.

В этой ситуации, по убеждению представителями армянского МИД, необходимо провести надлежащее международное расследование военных преступлений, совершенных со стороны Азербайджана, привлечь к ответственности виновных и организаторов. По его словам, кроме того, международное сообщество обязано усилить давление для немедленного возвращения всех армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, выяснения судеб насильственных исчезновений и пропавших без вести.

"Высоко оценивая сотрудничество со структурами ООН, в том числе со специальными процедурами, Армения также хотела бы привлечь внимание на то, что в последнее время Азербайджан прибегает к методу террора и давления на структуры ООН, чтобы заставить их не поднимать вопрос о случаях грубых нарушений прав человека со стороны Азербайджана и, более того, редактировать заявления, ранее сделанные ООН. Все это мы наблюдаем в контексте заявлений о закрытии Лачинского коридора и об удержании народа Нагорного Карабаха в блокаде.

Несмотря на действия Азербайджана, мы уверены, что все органы ООН, в том числе, в первую очередь те, которые занимаются вопросами прав человека, продолжат свою работу в соответствии с буквой и духом Устава ООН", - резюмировал Унанян.