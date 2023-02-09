Четверг, 9 Февраля 2023 17:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 9, 11, 15 на улице Оганова, 3, 17, 1, 5, 15 на улице Шерами; жилые дома 4, 10, 11, 13, 15 на улице Люксембург, 4, 5 на 1-ом переулке Люксембурга, жилые дома 3, 6 на 2-ом переулке Люксембурга, жилые дома 3-8 на 2-ом переулке Шопрона, училище “Алгоритм” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N75 в 6-ом Норкском массиве; частные дома на улицах 1, 3, 4, 12, 13, 14, 15 в кв. “Неркин Шенгавит”, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы кв. “Неркин Шенгавит”, жилые дома 1, 4 на улице Шевченко, частные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11/1, 11/2, 11/3 на улице Ахбюра Сероба, жилые дома 14/4, 16 на улице Амбардзумяна, жилой дом 6/2 на улице В.Папазяна, жилой дом 78/1 и частные дома 101-109 на улице Гулакяна, жилой дом 17 на улице Д.Анахта, жилые дома 9, 11, 15 на улице Оганова, жилые дома 1, 3, 5, 15, 17 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома на 3-ей улице квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-17:00 жилой дом 4/7 на улице Амиряна, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнера, абоненты-жильцы жилых домов 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частые дома на 1-ом переулке Нар-Доса и частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса; жилые дома 45, 47, 51 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци; жилые дома 6, 9, 11 на улице Лвовяна, жилой дом 4 на переулке Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

10։00-14։00 частично село Птгуник и село Мусалер;

11։00-17։00 села Мргашат, Аревик, Алашкерт; частично город Армавир;

в Котайкской области:

11։00-14։00 частично село Ариндж; община Бжни и частные дома Бжни; станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 село Сарухан полностью, сельский муниципалитет села Сарухан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы, прилегающие к территории кладбища, в селе Сарухан, насосная станция, прилегающая к старому клубу, склад картофеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N3, станции сотовых операторов “Телеком Армения'', “Виваселл-МТС”, каменный цех “ЭСТ”;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улица Чаренца в городе Арарат;

12:00-14:00 частично село Неркин Двин;

в Ваоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улица Азатутяна в городе Вайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 2-ой квартал города Маралик в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Агиту;

12:30-13:30 село Нораван;

14:00-15:00 частично село Вагатин;

15:30-16:30 частично село Вагатин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 территория “Амараноцаин 1” в кв. “Ахтанак”, жилые дома 20, 22 на 1-ом переулке Башинджагяна, жилой дом 24 на улице Башинджагяна, улица Башинджагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 8а, 9 на 4-ом переулке улицы Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 72/3, 74 на улице Н.Заряна, жилой дом 54 и частный дом 74/2 на пр. Комитаса;

в Армавирской области:

11։00-17։00 город Эчмиадзин и село Звартноц;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Араратяна, Пушкина, А.Симоняна в городе Веди;

12:00-14:00 частично села Каначут, Дехдзут, Айгестан, Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 частично улицы Комитаса, Таманцинери, Ханджяна, Хачатряна, Спандаряна в городе Ехегнадзор;

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улица Саят-Новы в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-16:00 квартал “Нор Таг” села Дзоракап в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:45-11:00 жилые дома 8, 12, 16 на улице Лернагорцнери, 1, 2, 3 на улице Шаумяна в городе Каджаран.