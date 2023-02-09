Четверг, 9 Февраля 2023 16:53

АрмИнфо. 9 февраля председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял новоназначенного посла Португалии в Армении Мадалену Фишер. Об этом сообщает пресс-служба армянского парламента.

Спикер, поздравив посла со вступлением в должность, выразил надежду на то, что в период исполнения ею своих полномочий отношения между двумя странами значительно улучшатся.

Стороны сошлись во мнении, что отношения между двумя странами не отличаются активностью, они посчитали необходимостью развивать многостороннее сотрудничество в различных форматах. Подчеркнута роль групп дружбы в рамках межпарламентского формата сотрудничества. Председатель НС высоко оценил тот факт, что недавно в парламенте Португалии была создана группа дружбы с Арменией.

Стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества по различным направлениям, в том числе, в области здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, спорта, туризма, социальной и научно-технической сферах.

Говоря о послевоенной ситуации и нарушения Азербайджаном территориальной целостности страны Ален Симонян отметил, что Армения выступает за долгосрочный мир в регионе. <Однако считаю необходимым констатировать, что политика, проводимая военно-политическим руководством Азербайджана, ставит под угрозу наши усилия, направленные на стабильность и безопасность в регионе. В этот самый момент народ Нагорного Карабаха продолжает находиться в бесчеловечной осаде из-за блокирования Лачинского коридора, единственного жизненного пути, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией>, - отметил Симонян, добавив, что международным партнерам настоятельно рекомендуется принять дополнительные меры для предотвращения разворачивания сложной ситуации в Нагорном Карабахе, включая применение санкций против Азербайджана.