Четверг, 9 Февраля 2023 16:32

АрмИнфо.Армения и Иран не позволят созданию так называемых коридоров через армянскую территорию (т.н. Зангезурский коридор - экстерриториальный коридор через Сюникскую область РА - ред.). Об этом 9 февраля в ходе конференции "Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов" заявил посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Республике Армения (РА) Аббас Бадахшан Зохури.

Дипломат считает, что ученые и эксперты Армении и Ирана должны изучить и выявить приоритеты в отношениях двух страны, на этой основе должна быть разработана повестка, которая будет обслуживать интересы народов двух стран.

Посол отметил, что Армения и Иран были, есть и должны оставаться соседями. "Руководители наших стран, безусловно, внимательно следят за региональными процессами Еревану и Тегерану необходимо иметь специальную повестку", - сказал посол.

По словам Зохури, безусловно, наблюдаются всякие хитрости и уловки, ведутся разговоры о таки называемых коридорах, каких-то действиях. "Однако, Иран и Армения не позволят создать подобный коридор", - сказал дипломат.

При этом он убежден, что в этом вопросе Армения и Иран должны проявлять инициативность, то есть не позволять другим выдвигать какие-то предложения, чтобы не быть вынужденными отвечать на них. "Наоборот, мы должны выступать с предложениями. И у Армении, и у Ирана очень четкая позиция. Нам не нужно ждать каких-то предложений, чтобы затем думать о том, как на него реагировать", - сказал иранский посол.

В качестве примера он привел инициативу Ирана об открытии в городе Капан Сюникской области РА иранского генконсульства, вскоре Армения откроет на иранской земле генконсульство.

Отметим, что один из пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по прекращению боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта предполагал разблокировку всех транспортных и экономических связей. Армения обязалась предоставить Азербайджану сухопутный маршрут для связи с его эксклавом Нахиджеваном при сохранении своего суверенитета над дорогой. Однако, президент Азербайджана сейчас пытается путем давления, в том числе и угрозы применения силы, заполучить от Армении экстерриториальный коридор, именуемый "Зангезурский коридор".