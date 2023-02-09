Четверг, 9 Февраля 2023 16:31

АрмИнфо.Политические консультации между Арменией и Ираном дошли беспрецедентного уровня. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури 9 февраля в ходе конференции, посвященной теме <Армяно-иранские отношения в контексте общих интересов>.

В частности, дипломат заметил, что за последний год почти все высокопоставленные чиновники обеих стран проводили, как минимум, по одной встрече, обмен мнениями продолжался по разным направлениям. В этой связи Посол Зохури заметил, что продолжительность этих процессов крайне необходима.

Напомнив, что новое правительство Ирана приступило к деятельности летом 2021 года, он подчеркнул, что государство стало большое внимания уделять формированию еще более хороших взаимоотношений с соседями. Посол заметил, что региональные и международные процессы за последние годы придали новое дыхания армяно-иранским отношениям.

Он обратил внимание на то, что главы обеих стран придерживаются единой позиции в таких принципиальных вопросах, как необходимость уважения международно признанных территорий, мирное решение споров, уважение прав и безопасности народов в регионе и общие усилия для того, чтобы иметь стабильный и мирного регион.

Аббас Бадахшан Зохури также подчеркнул, что новое соглашение между Ираном и ЕАЭС о свободной торговле укрепит сотрудничество между Арменией и Ираном в торговой сфере.

<Для расширения экономических отношений между двумя странами основополагающим является широкое сотрудничество в инфраструктурных вопросах>, - сказал Посол, напомнив о достигнутой договоренности об обмене электроэнергией. При этом Зохури выразил надежду, что в последующие годы существенно изменится и ситуация с транспортными маршрутами.

Он напомнил, о том, что правительство Армении было последовательно в своих усилиях по обеспечению альтернативной дорогой летом 2021 года, когда возникли проблемы на дороге Горис-Капан. Это, по словам Посла, доказало, что есть необходимость в удобных и безопасных дорогах.

Он выразил уверенность, что удобные и высококачественные дороги, соединяющие Армению и Ираном повысят позиции двух стран на международной арене. <Угрозы против международных транспортных коммуникаций, проходящих через Армению и Иран - это не только угрозы против наших двух стран, но и другие бенефициарии этих транспортных маршрутов будут воспринимать их как угрозы>, - сказал Аббас Бадахшан Зохури.

Он также отметил, что элита и общественность двух стран должны быть последовательны и стимулировать развитие отношение между странами.

Посол со своей стороны выразил готовность оказать разностороннюю помощь в углублении и расширении отношений в культурной сфере, между интеллигенцией и медиа.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году внешнеторговый оборот между Арменией и Ираном составил $710.8 млн., что выше показателя годовой давности на 41,2%. В частности, экспорт возрос на 69,7% до $111.2млн., импорт - на 36,9% до $599.6 млн.