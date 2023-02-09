Четверг, 9 Февраля 2023 14:02

АрмИнфо. В органах национальной безопасности будет внедрена новая система аттестации. Порядок соответствующих изменений в законе <О службе в органах национальной безопасности> и <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности>, был одобрен 9 февраля на заседании правительства и признан неотложным.

Данное нововведение, как указал директор Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян, представляя документ, позволит повысить зарплату служащих СНБ и обеспечит должный уровень квалификации сотрудников.

В частности, предлагается ввести систему аттестации для служащих СНБ, несущих охрану границы, занимающих должности по осуществлению разведывательной или контрразведывательной или оперативно-разведывательной деятельности либо выполнению специальных задач, плановых или контрольных функций, в результате чего для соответствующих сотрудников будут начислены дополнительные вознаграждения.

По словам Абазяна, лица, занимающие указанные должности в первый раз будут проходить аттестацию на добровольной основе. Далее они будут проходить аттестацию каждые три года для продолжения начисления надбавки.Военнослужащие, не получившие право на получение надбавки по результатам аттестации, смогут обратиться за повторной аттестацией, но не чаще двух раз в год. Порядок аттестации, а также размеры премии и порядок ее выплаты будут определяться решением Правительства.

Как отмечается в справке-обосновании к документу, аттестация в органах нацбезопасности будет проводится в обязательном порядке, а ее результаты будут действительны три года, что будет способствовать обеспечению и поддержанию надлежащей профессиональной подготовки работников соответствующих подразделений. В случае возникновения права на получение доплаты, доплата будет исчисляться со дня приобретения этого права. При этом работники, не получившие право на получение премии или на продолжение начисления премии по результатам новой аттестации, будут освобождены от соответствующей должности и оставлены в распоряжении кадров на срок до 2 месяцев. В течение 2 месяцев указанным работникам будет предложена должность, соответствующая их образованию и группе ранее занимаемой должности или на один уровень ниже ее, а в случае несогласия на данную должность - по истечении срока нахождения в распоряжении кадров. Кроме того, предлагается законодательное регулирование, согласно которому перечень соответствующих должностей и порядок начисления надбавки будут определяться приказом директора СНБ.