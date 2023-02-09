Четверг, 9 Февраля 2023 14:01

АрмИнфо. В Армении стартует процесс аттестации военнослужащих, в результате которого их денежное довольствие удвоится.

Правительство Армении 9 февраля на очередном заседании одобрило постановление <О порядке аттестации в целях исчисления доплат офицерам, прапорщикам и рядовым военной службы по контракту, замещающим должности с выполнением, планированием или контролем выполнения боевых задач, и определением объема боевых задач и их функции реализации, планирования или контроля>.

Как говорится в пояснении к документу, в соответствии с изменениями и дополнениями в закон <О воинской службе и статусе военнослужащих>, военнослужащий-контрактник, замещающий должности с функциями выполнения, планирования или контроля боевых задач определена новая система аттестации военнослужащих, по результатам которой военнослужащим будет начисляться доплата. При этом планируется, что порядок сертификации, объем боевых задач и функции их выполнения, планирования или контроля будут определены решением Правительства РА. Для этого необходимо было определить круг боевых задач и функции их выполнения, планирования или управления, к которым относятся общевойсковые, специального назначения, разведывательные, ракетные, артиллерийские, противовоздушные, радиационно-химические, радиоэлектронные, авиационные, беспилотные летательные аппараты, связь, инженерная или военно- топографическая профессиональная деятельность и деятельность, направленная на оперативное, техническое, тыловое или медицинское обеспечение этой деятельности, боевое или воинское комплектование или морально-психологическая подготовка и организация военной службы, их непосредственное осуществление, планирование и контроль функции. В процессе организации и проведения аттестации возникла необходимость планировать аттестацию военнослужащих по четырем направлениям: через оценку профессиональных знаний и знаний служебных обязанностей, степени физической подготовки, степени огневой готовности и степени подготовленности. военную подготовку, уточнить порядок участия в аттестации в добровольном и в обязательном порядке, организацию и проведение аттестации, термины, применяемые в процессе аттестации, условия аттестации военнослужащих по результатам аттестации.

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся также новой системы перехода из срочной на контрактную службу. Программа <Защитник Отечества> позволяет через 6 месяцев после прохождения обязательной военной службы, пройти аттестацию и перейти на контрактную службу сроком на 5 лет. Если за этот период военнослужащий по причине здоровья не имеет возможности продолжать службу, то он в качестве компенсации получает 5 млн драмов. Заявление на участие в программе могут подать в том числе и женщины.