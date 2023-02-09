Четверг, 9 Февраля 2023 13:54

АрмИнфо. Необходимо положить конец манипуляциям, связанным с требованиями к ОДКБ осудить действия Азербайджана в отношении суверенной территории Армении после чего можно будет начать другие процессы. Об этом 9 февраля журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Армен Рустамян.

Он напомнил о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова о том, что по данному вопросу в ОДКБ не было консенсуса. Российский министр не сказал, что все были против, он сообщил, что не все были согласны с данными требованиями армянской стороны. <Если же нет консенсуса, ОДКБ не может их выполнить, но здесь возникает вопрос о том, почему при наличии согласных армянская сторона не согласилась? В организации был консенсус о направлении своих сил для наблюдения на границах, а армянская сторона в ответ заявила, что при невыполнении своих требований выступает против подобного рода развития ситуации. Что это за подход? Пусть за это ответят наши сегодняшние дипломаты> - сказал парламентарий, добавив, что в этом вопросе сам Ереван нарушил консенсус.

Он подчеркнул, что хватит запутывать общественность страны. <Тем более, что наши проблемы с безопасностью мы создаем сами. Все те проблемы, связанные с размещением российских пограничников на границе, необходимо включить в повестку и обсуждать этот вопрос. Новая система безопасности в Армении создана, чтобы рушить прежнюю? Они не понимают всю разрушительность данного подхода, который ставит государство на грань новой войны>, - заявил депутат.

Отвечая на призыв спикера парламента Алена Симоняна к нынешней парламентской оппозиции покинуть политическое поле, чтобы пришли

новые силы, Рустамян заметил, что оппозиция готова на этот шаг, если вместе с ней уйдет и нынешняя правящая в стране политическая сила. <У нас нет проблем, если они уйдут вместе с нами, мы готовы, но очевидно, что это заявление спикера носит популистский характер. В любом случае, все решается посредством выборов. Что означает выражение Симоняна о том, что оппозиция им мешает. А что, они не мешают государству? Пусть лучше они говорят о своих обещаниях народу, предложив во время выборов одно, а делая совершенно иное>, - отметил оппозиционер.