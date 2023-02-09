Четверг, 9 Февраля 2023 12:47

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении дало добро на уголовное преследование в отношении депутата от оппозиционной фракции <Армения> Армена Чарчяна.

Как отметил 9 февраля в своем выступлении председатель Счетной комиссии НС РА, из 107 депутатов в тайном голосовании приняли участие 68 парламентариев, 67 из которых высказались за

удовлетворение ходатайства генеральной прокуратуры РА о даче согласия НС на уголовное преследование в отношении Армена Чарчяна. Один бюллетень признан недействительным.

Напомним, что прокуратура обвиняет депутата в том, что будучи экспертом в составе медицинской комиссии по уголовному делу в отношении А.С, подозреваемого в тяжком и особо тяжком преступлении, подписал заведомо ложное заключение повторной судебно-медицинской экспертизы.