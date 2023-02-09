Четверг, 9 Февраля 2023 12:46

АрмИнфо.Продолжающаяся уже 60 дней блокада Азербайджаном Лачинского коридора привела не только к гуманитарному, но и экологическому кризису. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 9 февраля на заседании правительства.

Премьер напомнил, что накануне Азербайджан в очередной раз перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах. При этом, подача газа была восстановлена всего лишь днем ранее, до этого несколько раз прекращали, а потом восстанавливали - итак, с 12 декабря около 27 раз.

В интервалах между полным прекращением и восстановлением подачи газа, как указал Пашинян, Азербайджан иногда снижал подачу газа на 50%, потом восстанавливал на 30% и подобных перепадов могло происходить несколько раз в течение дня.

<Данные действия осуществляются уже не <экоактивистами> а государством>, - подчеркнул он.

Незаконная блокада Азербайджаном Лачинского коридора привела также к экологическим проблемам в Нагорном Карабахе, отметил глава армянского кабмина.

Премьер напомнил, что Баку заблокировал также подачу электроэнергии и, поскольку местных мощностей не хватает, власти НКР вынуждены прибегнуть к веерным отключениям. В условиях, когда ночью температура воздуха снижается до минус 5±C, жители, которые остаются без света 6-10 часов в течение дня, используют дрова для обогрева, что привело к вырубке лесов. Таким образом, по его словам, действия Баку, который прикрывается так называемыми экоакивистами, чреваты реальными экологическими последствиями, объяснил Никол Пашинян.

<Действия Баку нацелены на то, чтобы сломить волю жителей Нагорного Карабаха жить на своей родине>, - заявил он.

Пашинян призвал приложить больше усилий для того, чтобы обратить внимание международного сообщества не только на углубляющийся гуманитарный, но и потенциальный экологический кризис. Он поблагодарил организации и страны, которые объективно отреагировали на действия Баку.